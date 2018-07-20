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Tahkimde iki kurumdan işbirliği

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Tahkimde iki kurumdan işbirliği
TÜRKIYE'DE tahkim kültürünü geliştirmek İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törende, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İSTA Başkanı Av. Mehmet Gün protokole imza attı. Mehmet Gün, "40 senedir kamu ve özel sektörün mutabık olduğu tek proje ISTAC'tır" dedi. Prof. Dr. Ziya Akıncı da, "Bu çabalar ve girişimler İstanbul'un uluslararası tahkim merkezi olmasını sağlayacak" diye konuştu. (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, FCA EMEA Başkanı Alfredo Altavilla, Şeref Başkanı Rahmi M. Koç katıldı. Elkann, "1960'lı yılların sonlarında, büyükbabam Giovanni Agnelli'nin başkanlığında Fiat, de güvenilir bir yerel ortak ile Türkiye'ye açılma fırsatı arıyordu. O gün Koç ailesi ile kurulan, üç nesilden fazla bir süreye yayılan bu işbirliği, tarihimizdeki en uzun ortaklık oldu" dedi.
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Tahkimde iki kurumdan işbirliği
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