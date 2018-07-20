Yeni bakan millet bahçesi için ilk adımı attı

Emlak Konut GYO'yu 10 yıl yönettikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine gelen Murat Kurum
, işe hızlı başladı. Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Gaziosmanpasa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile bir araya geldi. Toplantıda ana gündem kentsel dönüşüm
ve millet bahçeleri oldu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı
'nın yerine yapılacak 11.7 dönümlük Millet Bahçesi için çalışmaların başlamasını istedi. Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefak��y arasındaki Millet Bahçesi, dünyanın 3'üncü büyüğü olacak. Öte yandan Esenler'de 2.5 milyon metrekarelik askeri alan ile Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi. Kentsel dönüşümle ilgili olarak da kurum yoğunluk artışı olmadan dönüşüm yapılması gerektiğini, İller Bankası, TOKİ
VE KİPTAŞ gibi kurumların da sürece dahil olacağını söyledi.