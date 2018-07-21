Dünyanın gözü Arjantin’de

Dünyanın
en büyük 20 ekonomisinin Maliye ve Merkez Bankası başkanları bugün Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'te bir araya geliyor. Küresel ekonomik istikrar ve krizlere karşı önlemlerin alındığı platform olan G20 Zirvesi'ne Amerika'nın birçok ülkeyi hedef alan gümrük vergileri, misillemeler başta olmak üzere başlattığı ticaret savaşı damgasını vuracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni görevinde ilk yurt dışı gezisini G20 toplantıları için Arjantin'e gerçekleştirecek. Albayrak'a Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya eşlik edecek. Bugün başlayacak toplantıya G20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları, IMF ve Dünya Bankası temsilcileri katılıyor.