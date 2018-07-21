Dünyanın gözü Arjantin’de

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Dünyanın gözü ’de

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin Maliye ve Merkez Bankası başkanları bugün 'in başkenti 'te bir araya geliyor. Küresel ekonomik istikrar ve krizlere karşı önlemlerin alındığı platform olan G20 Zirvesi'ne Amerika'nın birçok ülkeyi hedef alan gümrük vergileri, misillemeler başta olmak üzere başlattığı ticaret savaşı damgasını vuracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni görevinde ilk yurt dışı gezisini G20 toplantıları için Arjantin'e gerçekleştirecek. Albayrak'a Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya eşlik edecek. Bugün başlayacak toplantıya G20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları, IMF ve Dünya Bankası temsilcileri katılıyor.
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