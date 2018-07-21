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’a yaptırım için kritik zirve

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
İran’a yaptırım için kritik zirve
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ülkesinin yaptırımları kararına ilişkin 'da temaslarda bulundu. İş dünyasının tepkilerinin damga vurduğu görüşmelerde, çelik ithalatına ek vergilerden istisna istendi. İran'ın 'nin en önemli bölgesel ticaret ortağı ve enerji tedarikçisi olduğunu vurgulayan iş dünyası, olası zararların giderilmesi gerektiğini ifade etti. 'ndan yapılan açıklamada ise yaptırımlardan Türkiye'nin zarar görmemesi için çalışıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji bakımından önemli bir komşumuzdur" denildi.
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İran’a yaptırım için kritik zirve
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