İran’a yaptırım için kritik zirve

ABD
Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ülkesinin İran
yaptırımları kararına ilişkin Ankara
'da temaslarda bulundu. İş dünyasının tepkilerinin damga vurduğu görüşmelerde, çelik ithalatına ek vergilerden istisna istendi. İran'ın Türkiye
'nin en önemli bölgesel ticaret ortağı ve enerji tedarikçisi olduğunu vurgulayan iş dünyası, olası zararların giderilmesi gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada ise yaptırımlardan Türkiye'nin zarar görmemesi için çalışıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji bakımından önemli bir komşumuzdur" denildi.