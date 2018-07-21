Önümüzde iki temel gündem var

AK Parti
Genel Baskan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, siyasi ajandadaki öncelikleri SABAH'a degerlendirdi. Yılmaz, yeni sisteme yönelik kurumsal uyum çalısmalarının devam ettigini belirterek, "Bakan yardımcılarının atanması asamasındayız. En az iki bakan yardımcısı olacak bakanlıkların hacmine göre artabilir. Ofis, baskanlık, kurul çalısmaları kısa sürede tamamlanacak" dedi. Bakanlıkların önünde iki temel gündem oldugunu belirten Cevdet Yılmaz, "Önümüzde 100 günlük program hazırlama süreci var. Bakanlıkların iki temel gündemi var. Kurumsal uyum ve atamalar tamamlanacak. Ikincisi eylem planı olusturulacak. Plan Cumhurbaskanımıza sunulacak" diye konustu. İCRAATLAR HIZ KAZANACAK
"Atılım, demokrasi, reform" ayakları üzerine oturan eylem paketi Baskan Erdogan'ın AK Parti beyannamesi ile ortaya koydugu vizyona göre sekillenecek. Bakanlar, Baskan'a sundukları eylem planında yer alan adımlarla birlikte çalısmalarını hızlandıracak. Icra döneminde ekonomi-istihdam ön plana çıkacak. Eylem Planı'nda sosyal reformlar, reformcu kimlige hitap eden hukuki, siyasi, demokratik adımlar, güvenlik ve terörle mücadele, egitim, bölgesel adımlar, AB ile iliskiler basta olmak sosyal güvenlik, çalısma hayatı, kültür ve turizm, milli egitim, ulastırma, saglık, ekonomi, aile ve sosyal politikalar alanında bir dizi yeni proje, reform adımları yer alacak. YENİ DÖNEMİN İLK İCRAATLARI:
- Türkiye Uzay Ajansı bu yılın sonuna kadar kurulacak.
- Milli e-Posta Sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılacak.
- Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar tamamlanacak.
- Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek.
- Kurmaylar kur ve faiz
baskısıyla mücadeleye yoğunlaşacak.
- 11. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program
açıklanacak.
- Tüm hizmetler e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.
- Çiftçiye 5.2 milyar hibe, 10 bin yeni yatırıma destek verilecek.
- Tarım sigortasının kapsamı genişleyecek.
- İşsizlik
sigortası daha fazla vatandaşa ulaşacak.
- Yastık altındakini sisteme katana özel teşvik verlecek.
- TL kullanımı özendirilecek, dövizle iş yapan işletmeler korumaya alınacak.
- Faizin maliyetini azaltacak tedbirler alınacak.
- Genç Çiftçi Projesi hızlandırılacak.
- Hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısı yaşama geçirilecek.