Son dakika: Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Temmuz ayının son günleri yaşanırken, düğünler de son sürat devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 21 Temmuz Cumartesi günü itibari ile özellikle düğünlere gidecek olan yurttaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bunun yanı sıra, yatırımcılarının da büyük merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın 21 Temmuz bugün 189,84 TL'den alınırken 190,01 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşün aksine bugün çok ufak düzeyde bir artış söz konusu.

Gram altın, ülkemiz genelinde çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların gerek düğün hediyesi gerekse yatırım için en çok tercih ettiği altın türü olarak bilinmekte. Gram altın, dünkü fiyatına oranla nispeten küçük bir artış gösterdi.