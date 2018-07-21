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Son dakika: ve gram nda son durum ne? Altın fiyatları bugün ne kadar?

konusu, yurttaşların ekonomide en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Altın fiyatları hemen hemen her gün böyle büyük bir ilgiyle takip edilince de, son dakika haberleri eksik olmuyor. Her geçen gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, geçtiğimiz hafta yükselişte olan altın, bu hafta dalgalı bir seyir izleyerek nispeten bir düşüş yaşıyor. Fiyatlardaki bu dalgalanma, 21 Temmuz Cumartesi günü altın fiyatlarını merak eden yurttaşları konu ile ilgili araştırmaya itiyor. Hafta sonunun gelmesi ile beraber düğünlere katılım sağlayacak olan bireyler, özellikle gram altın ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü bugün güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 10:08
Son dakika: Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Temmuz ayının son günleri yaşanırken, düğünler de son sürat devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 21 Temmuz Cumartesi günü itibari ile özellikle düğünlere gidecek olan yurttaşlar nı yakından takip ediyor. Bunun yanı sıra, yatırımcılarının da büyük merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne? ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın 21 Temmuz bugün 189,84 TL'den alınırken 190,01 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşün aksine bugün çok ufak düzeyde bir artış söz konusu.

Gram altın, ülkemiz genelinde çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların gerek düğün hediyesi gerekse yatırım için en çok tercih ettiği altın türü olarak bilinmekte. Gram altın, dünkü fiyatına oranla nispeten küçük bir artış gösterdi.

piyasalar
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Son dakika: Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları bugün ne kadar?
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