HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Almanya Türkiye yaptırımlarını kaldırdı

yaptırımlarını kaldırdı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Almanya Türkiye yaptırımlarını kaldırdı
'nin en önemli ticari ortaklarından , geçen yıl eylül ayında Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine yönelik Hermes kredilerine getirdiği üst sınırı kaldırdı. Karara göre Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine getirdiği 1.5 milyar euroluk üst sınırın süresini uzatmayacak.
Berlin yönetimi, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısnı da hafifletti. 'nın yaptığı açıklamaya göre, Hermes kredilerinde Türkiye'ye uygulanan üst sınır güncellenecek. Yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla uygulanan Hermes garantisi, şirketlerin yabancı iş ortaklarının ödemleri aksatması durumunda doğacak zararara karşı korumayı amaçlıyor. Alman verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 7 bin Alman şirketi faaliyet gösteriyor.

GÖRÜŞMELER BLOKE EDİLDİ
Türkiye'ye yönelik üst sınır aralarında insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de olduğu Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasıyla devreye sokulmuştu.
İlişkilerin gerilmesiyle birlikte Almanya, Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuş ve Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

SEYAHAT UYARISI HAFİFLETİLDİ
Almanya da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Uyarıda Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşların turistik bölgeler de dahil, ülkenin tamamında keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu. Son yapılan güncellemede bu ifade kaldırıldı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Türkiye yaptırımlarını kaldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN