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Esnaftan bedellide "esneklik" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , uygulamasının, esnafın yanı sıra ekonomiyi de rahatlatacağını belirterek, "28 günlük temel eğitimde mutlaka bir esneklik sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 12:00
Esnaftan bedellide esneklik talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında uygulamasının, hem ekonomi hem de iş dünyası açısından büyük kazanç olduğuna işaret etti.

Uygulamanın esnaf için de olumlu olacağını vurgulayan Palandöken, "Esnafımız elemanıyla düzenini oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik söz konusu olduğunda tüm işler yarım kalıyordu. Esnafımızla birlikte iş dünyası ve ekonomimiz bu açıdan rahat bir nefes alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 28 günlük temel eğitim süresiyle ilgili esneklik sağlanması gerektiğini savunarak, temel eğitimin kişinin ikamet ettiği yerde yapılmasını önerdi.

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Esnaftan bedellide "esneklik" talebi
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