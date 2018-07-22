İş dünyasında bedelli askerlik sevinci

Uzun ve kısa dönem askerlik nedeniyle deneyimli eleman kayıpları yaşayan özel sektör, bedelli askerliği olumlu karşıladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken
, bedelli askerlik
uygulamasının birçok açıdan iş dünyasını rahatlatacağını söyledi. Söz konusu uygulamanın özellikle deneyimli personele ihtiyaç duyan sektörlerce olumlu karşılandığını aktaran Palandöken, yaş sınırının düşük tutulmasının da sevindirici olduğunu belirtti. İŞLER YARIM KALIYORDU
Askerlik görevi nedeniyle deneyimli personelin işinden ayrılmasının, işleri olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, "Esnafımız elemanıyla tam düzeni oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik çıktığında tüm işler yarım kalıyordu" dedi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
de imalat sanayinde eleman bulmakta zorlandıklarını ve bu alanda çalışanların kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi. Özdebir, bu açıdan bedelli askerlik uygulamasının önemine işaret ederek, "Bedelli askerliği bir şans olarak görüyorum, çünkü çalışan 28 gün izin alacak, gidip askerliğini bitirip gelecek ve işine devam edecek. Yıllık izin gibi bir şey" dedi.