İstanbul’un yeni çarşısı açıldı

İstanbul
Gaziosmanpaşa'daki Venezia Mega Outlet AVM
'de 16 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve yaklaşık 500 mağazası bulunan Venezia Çarşı Pazar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla hizmete açıldı. Girişimcilerin düşük sermayeyle mağaza açıp işletme fırsatı bulduğu Çarşı Pazar'da konsept olarak esnaf ruhu ve el emeği ön plana çıkartıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank
, "Turistlerin uğrayacağı mekânların daha da çoğalması lazım. İnşallah bu mekânlar turistlerin uğrak yeri olur, İstanbul'umuz da ekonomimiz de bundan faydalanır" dedi. Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy ise 20 yllık tecrübeleriyle Venezia Mega Outlet'i İstanbul'a kazandırdıklarını, Çarşı Pazar konseptiyle ise şimdiden 250 girişimciyi iş sahibi yaparak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise "Burada alışılmış AVM yapısının dışına çıkılarak herkesin kendine uygun bir şeyler bulabileceği bir konsept hazırlanmış. Marka arayan marka, pahalı arayan pahalı, ucuz arayan ucuzu bulacak. Aynı zamanda el emeği ürünü arayan da burada bulabilecek" diye konuştu. BESMELE YAZILI TABLOYU ALDI
Konuşmaların ardından, açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a plaket takdim edildi. Açılış sonrası Bakan Varank dükkânları gezerek esnafla sohbet etti. Bir stantta durup kahve içen Varank, engellilerin yaptığı eserlerin yer aldığı dükkânı ziyaret etti. Varank, burada filografi tabloları ile Ümit Çağlayan isimli engellinin besmele yazılı tablosunu satın aldı.