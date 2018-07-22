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'den ve mobil uygulama uyarısı

() adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı hesaplarında yayılması üzerine THY’den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Sahte mesajları açmadan, doğrudan silin’ uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 13:27
THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı

Son dönemde bazı hesaplarında tarafından düzenlendiği belirtilen ve ödül bilet olarak gösterilen sahte mesajların yaygınlaşması üzerine Türk Hava Yolları'ndan yolculara uyarı geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Üstün paylaşımında, "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi.

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THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı
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