Türk sularına kritik izleme ağı kuruluyor

Tarım
ve Orman Bakanlığı
tarafından su kalitesinin izlenebilmesi için referans noktalarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 'Türkiye
'de Referans İzleme Ağının Kurulması' projesinde çalışmalar hızlandı. Marmara Denizi
'nde 3 ayrı alanda su numunesi ve biyolojik örnekler alınmaya başlandığı ve bu çalışmalar 27 Temmuz'a kadar sürecek. Belirlenen koordinatlardaki çalışmalar ise 'R/V Piri Reis
' gemisiyle yapılıyor. Denizlerde faaliyet gösteren nakliye ve ticaret firmaları da uyarılarak söz konusu çalışmayı engelleyici bir faaliyette bulunmamaları ve Piri Reis'e güzergâh üstünlüğü tanınması talimatı verildi. İstanbul Liman Başkanlığı, denizcileri Gemi Trafik Hizmetleri'nin vereceği talimatlara uyarak seyir yapması konusunda bilgilendirdi. 20 ÜNİVERSİTE ÇALIŞIYOR
Söz konusu çalışmaların ardından 25 havzada nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında referans izleme ağı oluşturulacak. Daha öncesinde belirlenen referans alanlarda genel kimyasal, fizikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik izlenme çalışmalarının yürütüleceği ifade edilmişti. Projenin süresi ise toplamda 46 ay olarak belirlendi. Halihazırda projede 20 farklı üniversitenin çalıştığı öğrenildi. TEKİRDAĞ 2019'DA DEVREYE GİRECEK
Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, deniz kazaları sonucu meydana gelebilecek çevre felaketlerine karşı TÜBİTAK
ile ortak bir proje gerçekleştirdi. Türkiye deniz ve sahillerinde duyarlılık haritaları, risk yönetim sistemi, coğrafi bilgi sistemi ve petrol yayılım modeli oluşturuldu. Tekirdağ
'da yapımı tamamlanan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi için ekipmanlar temin edilmesi ve tüm sistemin 2019'da devreye girmesi planlanıyor.