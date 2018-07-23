Altının kilogramı 187 bin 850 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 187 bin 850 , en yüksek ise 188 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 187 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 309 milyon 397 bin 42,70 lira, işlem miktarı ise 1.631 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 314 milyon 685 bin 524,93 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Halkbank, Rona Döviz, Nadir Döviz şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 188.750,00 1.213,30 En Düşük 187.850,00 1.229,70 En Yüksek 188.650,00 1.233,55 Kapanış 187.850,00 1.231,30 Ağırlıklı Ortalama 188.257,50 1.230,98 Toplam İşlem Hacmi (TL) 309.397.042,70 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.630,84 Toplam İşlem Adedi 53