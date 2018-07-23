"Bakan Albayrak'tan G20'ye 'açık çek'

KEREM ALKİN'İN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden 8 gelişmiş, 11 gelişmekte olan ekonomiden ve Avrupa Birliği'nden oluşan G20 Grubu, önde gelen üyelerle ABD arasındaki ticaret savaşının giderek derinleştiği bir periyotta Buenos Aires'te bir araya geldiler.

ABD'nin tetiklediği ticaret savaşı ve ülkelerin meyilli gözüktüğü kur savaşı 'kurallara dayalı' küresel ticaret sisteminin istikrarına yönelik endişeleri artmakta. Bu nedenle, G20 ülkelerinin önde gelen iş dünyası sivil toplum kuruluşları, "Küresel Ticaret Koalisyonu" adıaltında, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington merkezli olarak imzaladıkları bildiride, G20 üyesi ülkeleri serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya ve daha güçlü bir duruş sergilemeye davet ettiler.

ÖNEMLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Ekonomi diplomasisi adına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya, Fransa, Çin,ABD, Brezilya, Güney Kore ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla, kimileri bakan, kimileri başbakan yardımcısı düzeyinde önemli temaslar gerçekleştirdi.

"Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı kapalı oturumun açılış konuşmasını da gerçekleştiren Bakan Albayrak, 2002'den bu yana, AK Parti hükümetlerinin, altyapının iyileştirilmesine yönelik olarak, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması ve bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunmak adına, ülke genelinde 420 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini hatırlattı.

PROJE İŞBİRLİĞİ ADINA 'AÇIK ÇEK'

Türkiye'nin jeopolitik konumu, stratejik önemi ve yüksek kaliteli altyapısının yanı sıra, istikrarlı ve öngörülebilir ortamıyla yatırımlar için güvenilir bir liman olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Albayrak, altyapı geliştirme faaliyetlerinin istihdam yaratma, eşitsizliklerleve terörizmle mücadele hedeflerine de katkıda bulunmasının önemine işaret etti. Bu nedenle, son 10 yılda dünya ekonomisinde yapılabilmiş 10 mega altyapı projesinin 6'sına ev sahipliği yapan Türkiye'nin, özel sermayenin katılımını artıran altyapı finansmanı konusundaki tecrübelerini daha fazla paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade ederek, Bakan Albayrak G20 ülkelerine Türkiye'nin altyapı başarısının aktarımı ve proje işbirliği adına 'açık çek' verdi.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ