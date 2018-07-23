HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İDDEF'ten kurban organizasyonu

'ten kurban organizasyonu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu () bu yıl "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenleyeceği Kurban Bayramı organizasyonunda küçükbaş kurban bedelini 500 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 400 lira olarak belirledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:18
İDDEF'ten kurban organizasyonu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında hayırseverlerin kurban bağışları , Asya ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İLK ELDEN YOKSULLARA ULAŞTIRILACAK

, 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin bağışladığı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları aracı kurum olmadan ilk yoksullara ulaştıracak. Bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanların, Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak gönülden gönüle bağ kurulması hedefleniyor.

SMS YOLUYLA BAĞIŞÇILARA BİLGİ VERİLECEK

Kurban olma kriterlerini taşıyan kurbanlıklar titizlikle seçilip satın alındıktan sonra bağışçıların vekaletleri toplanacak. Kurbanlar, bayramın ilk günü İslami usul ve kaidelere göre kesilerek, yoluyla bağışçılara bilgi verilecek. Kurban bağışları "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da federasyonun 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.


piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İDDEF'ten kurban organizasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN