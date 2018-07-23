Japonya Büyükelçisi'nden, ASO’ya işbirliği çağrısı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Büyükelçi Miyajima'ya, Ankara sanayisi hakkında bilgiler verdi. Ankara'nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknoloji bakımından Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Özdebir, "Ankara, birçok sektörde üretim yapan firmalarıyla çok önemli bir üretim merkezi haline geldi. Şu an 12 organize sanayi bölgesi ve 8 teknopark bulunan şehrimizde, gelişen sanayi altyapısı ile birlikte şehrimize olan yabancı yatırımcıların ilgisi de artıyor. ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi, 2 milyar doları ihracat olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 6 milyar dolar katkı sağlayan Türkiye'nin en iyi organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olup, değişik sektörlerde 335 sanayi parselinde faaliyet gösteren 280 fabrikasıyla, 40 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlamaktadır" dedi.



"ANKARA SANAYİNİN BAŞKENTİ OLMA HEDEFİNE HIZLA İLERLERKEN YÜKSEK TEKNOLOJİNİN DE BAŞKENTİ OLMUŞTUR"



Özdebir sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleri teknolojinin yoğunlaştığı Türkiye'de en yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir şehir haline geldi. Türkiye'de üretilen ileri teknoloji ürünlerinin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir. Bu kabiliyetiyle Ankara sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken yüksek teknolojinin de Başkenti olmuştur" dedi.

Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun son derece iyi olduğunu belirten Özdebir, "Bu dostluğu ticarete de yansıtmamız gerekmektedir. Japonya'nın 700 milyar dolar olan ihracatı içerisinde Türkiye'nin aldığı pay 3-4 milyar dolar civarında. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için Ankara Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız" şeklinde konuştu.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ise Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin yolunda olduğunu ve bunu daha da ileriye taşımak istediklerini söyledi. Japonya'nın Türkiye'de yatırımlarını artırmak ve Avrupa pazarına yapılacak satışlar için üretimlerini Türkiye'de yapmak istediklerini vurgulayan Büyükelçi Miyajima, "Japonya'nın Türkiye'de önemli yatırımları bulunuyor ve çok sayıda Japon firma Türkiye'de faaliyet göstermekte. Çankırı'da yer alan Japon yatırımı Sumitomo Fabrikasında şu an bin 500 kişi çalışmakta ve bu sayının iki katına çıkması hedefleniyor" diye konuştu.

Sinop'ta kurulacak olan Nükleer Güç Santrali Projesine her iki ülkenin de büyük önem verdiğini belirten Büyükelçi Miyajima, "Santralin 60 yıllık ömründen dolayı bu proje Japonya açısından önem taşımakta. Özellikle Japonya'da yaşanan Fukushima nükleer kazasından sonra Türkiye'de kurulacak olan santralin güvenlik sistemlerinin son teknoloji olması gerekiyor. Bu santral projesi imalat sektöründe yaratacağı dinamizm ve istihdam imkânlarıyla birlikte Türk-Japon sanayisine önemli katkı sağlayacak" dedi.

Ankara'daki sanayiciler ile Japon iş adamlarını bir araya getirecek etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Miyajima, bu konuda elçilik olarak bizzat çalışacaklarını ve Ankara Sanayi Odası ile iş birliklerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

