Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcılık uyarısı

Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el otomobil piyasasına çekidüzen verilmesi amacıyla yönetmelik çıkarıldığını, bununla galerici esnafına mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) bu konuda 5 kuruluşu yetkilendirdiğini dile getiren Yanık, MYK'nin bu kuruluşlara ikinci el motorlu taşıt ticareti yapanlara sınav yapma yetkisini tanıdığını anlattı.

Yanık, mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili Türkiye genelinde eğitim ve sınavların başladığını belirterek, "Bursa Oto Galericiler Odası olarak bu süreci takip ettik. MYK'den akredite olmuş 5 firmayla görüştük ve birisiyle de anlaştık. Odamızın rehberliğinde esnafımızın, çıkan yönetmeliğe ve MYK'deki kriterlere uygun bir şekilde mesleki yeterlilik belgesi için müracaatlarını almaya başladık." diye konuştu.

Çok sayıda müracaat olduğunu söyleyen Yanık, "İnsanları doğru yerlere kanalize etmeye çalışıyoruz. Sektör büyük. Bu sektörde çalışan insanları rant kapısı görmek isteyen birtakım yetkisi olmayan kuruluşlara karşı da esnafımızı hem bilgilendiriyoruz hem de elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Bursa'da bu senenin sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi almayan arkadaşımız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"ODAMIZA ÇOK CİDDİ ANLAMDA ŞİKAYETLER GELİYOR"

Yanık, mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili dolandırıcılık olaylarının da ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili odamıza çok ciddi anlamda şikayetler geliyor ve bilgilenmek için bizi arayanlar var. Bu konu çok hassas bir konu. Her firmadan veya kuruluştan bu belgeyi alma şansınız yok. MYK'den ve TÜRKAK'tan akredite olmuş kuruluşlardan bu belge alınabilir. MYK'nin internet sitesinde akredite edilen kuruluşların listesi var. Oradan herkes görebilir. Şu anda 5 tane akredite edilmiş kuruluş var. Bunların dışında herhangi bir kuruluş veya kişi 'Biz bu belgeyi vereceğiz. Size göndereceğiz. Parayı yatırın.' derse kesinlikle inanmasınlar. Çünkü bu kuruluşlar çok ciddi bir araştırmadan, sıkı bir denetimden geçtikten sonra bu yetkiyi alabilmekteler. Bir eğitim kurumu, 'Ben bu belgeyi vereceğim.' diyemez. Diyenler varsa da bilin ki doğru değil."

Bu belgeyi almak için hiçbir kuruluş veya derneğe üye olma mecburiyetinin de bulunmadığına dikkati çeken Yanık, "Bu konuyla ilgili odamıza 'Böyle bir kuruluş var mıdır, yok mudur? Bu belgeyi verebilir mi, veremez mi?' gibi sorular soruyorlar. Hatta Bursa'da da böyle bir kurum mevcut. Bunlarla ilgili tedbir alınması yönünde MYK'ye dilekçeler yazdık." dedi.

Belge ücretinin ve yatırılacak yerlerin belli olduğunu dile getiren Yanık, "Şu anda dördüncü sınıf belgeler 550, beşinci sınıf belgeler ise 600 lira. 150 lira da mesleki yeterlilik belgesinin ücreti var. Eğitim almak isteyen arkadaşlarımız olursa onun ücreti müracaat ettiği kurumlar tarafından belli olur ama şu anda Türkiye'nin neresinde belge almak isterseniz standardı 700 veya 750 liradır." diye konuştu.

"MAĞDUR OLMAMAK İÇİN KURULUŞLARI İYİ ANALİZ ETSİNLER"

Yanık, belge için eğitim ücreti hariç bin-bin 500 lira isteyen firmalar bulunduğuna, burada amacın dolandırıcılık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli 30-40 bin civarında galerici esnafıyla yanında çalışanlar da dahil edildiğinde en az 50-60 bin kişinin bu belgeyi alacağı tahmin ediliyor. İnsanlar mağdur olmamak için kuruluşları iyi analiz etsinler. Bir haftada odamıza 350-400 kişi bu belgeyi almak için müracaat etti ve eğitim alma talebinde bulundu. Bu durumu anlaştığımız kuruluşla görüştük. Bursa'da bin 500 civarında mesleki yeterlilik belgesini alacak arkadaş var. Paralarını yatırdıktan sonra sınav tarihleri belli olacak. Sınavda başarılı olanlar da 150 lira mesleki yeterlilik belge ücretini yatırıp belgelerini alacaklar. 2-3 aylık süreçte bu işlemlerin büyük çoğunluğu bitmiş olur."

Yönetmelikle söz konusu belgeyi edinmek isteyelere 13 Eylül 2019'a kadar süre tanındığını aktaran Yanık, önlerinde 14 ay gibi bir zaman bulunduğunu, esnafın acele etmemesi gerektiğini ifade etti.

