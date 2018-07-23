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Bakan açıkladı! 329 milyon lira...

Çevre ve Şehircilik Bakanı , bu yılın ilk 6 ayında uygulamaları kapsamında, genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, lar için ise 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldığını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:57
Bakan açıkladı! 329 milyon lira...

, yaptığı yazılı açıklamada, terörden zarar gören bölgelerde yatırımların devam ettiğini, kira yardımlarından 99 milyon 984 bininin bu bölgelerde yapıldığını belirtti.

Bu yıl hak sahiplerine 15 milyon 840 bin lira faiz desteği verildiğini aktaran Kurum, uygulamaları kapsamında 37 milyon 521 bin lira kamulaştırma yapıldığını ifade etti.

İlgili kurum ve kuruluşlara da kaynak aktarımı sağlandığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İller Bankası, ve belediyelere, kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin lira kaynak aktarımı sağlanmıştır. Yılın ilk 6 ayında, 31 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, lar için 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldı."

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Bakan açıkladı! 329 milyon lira...
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