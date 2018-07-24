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altın fiyatları bugün ne kadar? ve ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili her kesimden her vatandaşın araştırmaları aralıksız devam ederken bugünde en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını bu başlık altından bulabilirsiniz. Düğün sezonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları ile ilgili meraklarda artmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz haftan beri inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları güne düşüşle başladı. ve ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.7.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 09:34
24 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken yine en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. Altın fiyatları konusunda özellikle düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte ve ne kadar? sorusunu da beraberinde getirdi. Altın fiyatları konusunda detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bu konuda araştırmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Peki Çeyrek altın ne kadar oldu? Tam altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm güncel altın fiyatları...

24 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın güne düşüşle başladı. Çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların düğünlerde çeyrek altından sonra en çok tercih ettikleri takı türü olarak gram altın geliyor. İşte gram ;

Alış, 186,2086

Satış, 186,4461

piyasalar
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24 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
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