24 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken yine en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. Altın fiyatları konusunda özellikle düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte çeyrek altın ve gram altın ne kadar? sorusunu da beraberinde getirdi. Altın fiyatları konusunda detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bu konuda araştırmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Peki Çeyrek altın ne kadar oldu? Tam altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Temmuz tüm güncel altın fiyatları...

24 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın güne düşüşle başladı. Çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların düğünlerde çeyrek altından sonra en çok tercih ettikleri takı türü olarak gram altın geliyor. İşte gram altın fiyatı;

Alış, 186,2086

Satış, 186,4461