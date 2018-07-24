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heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başkanı ve beraberindeki heyetle görüştü.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 15:31
Bakan Pekcan ASO heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Sanayi Odası () Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleşen kabulde, ASO ile yapacakları birçok proje olduğunu belirterek, mülga ile Gümrük ve birleştirilmesinin gelecek günlerde iş dünyasına olumlu yansımalarının görüleceğini söyledi.

ASO Başkanı Özdebir de özellikle iş dünyasını yakından ilgilendiren iki bakanlığın birleştirilmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, 'a yeni görevinde başarı diledi. Görüşme, Özdebir'in Pekcan'a çiçek takdiminin ardından basına kapalı devam etti.

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Bakan Pekcan ASO heyetini kabul etti
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