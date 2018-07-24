Fındıkta Drakula böceği alarmı

Fındık ağaçlarında 'Drakula' isimli böcek tehdidi verimi düşürüyor. Drakula fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurta bırakıp ömrünü tamamlıyor. Trabzon
'daki fındık bahçesinde fındık dallarını kurutan böceğin tehlikesi devam ediyor. Bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve Drakula böceği olarak anılan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile ilgili karantina çalışması başladı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, "Şu anda o bölge karantina altında. Birinci dönem ilaçlama çalışmasını bitirdik önümüzdeki dönemde tekrar bu uygulamaya devam edeceğiz. Bakanlığımız zaten Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin yönetmelik kapsamında ne şekil ve nasıl uygulama yapacağını belirleyecek. Oradaki duruma göre sistem çalışmaları devam edecek" dedi.