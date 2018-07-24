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"Kanal İstanbul" düzenlemesi

"Kanal İstanbul" ve benzeri su yolu projelerinin, yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmasını sağlama görevi Ulaştırma ve verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 12:37
Kanal İstanbul düzenlemesi

'de yayımlanarak yürürlüğe giren İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Kanal İstanbul" ile ilgili düzenleme de yer aldı. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetkilerine, Karadeniz ile 'ni birleştiren ve gemilerin seyrüseferine imkan veren Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yapımını sağlama da eklendi.

Bakanlık, söz konusu projelerin, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektirmesi halinde yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesi suretiyle yapılmasını sağlayacak. Öte yandan kararnameyle, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) gelirleri de belirlendi.

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"Kanal İstanbul" düzenlemesi
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