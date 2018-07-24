Son dakika: Dolar bugün ne kadar oldu? (24 Temmuz 2018 Salı güncel dolar ve euro fiyatları)

Haftanın ikinci iş günü 24 Temmuz Salı 2018 itibari ile, ekonomide en çok araştırılan konulardan başında dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? sorusu. Döviz kuru fiyatlarını yakından takip eden yurttaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,7530 liradan alınan dolar, 4,7550 liradan satılıyor. 5,5510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5530 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7420 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5520 lira olmuştu.

Piyasalar bugün sonuçları 14.00'te açıklanacak Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. TCMB'nin enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor.

Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyor.

Küresel piyasalarda ise dolar endeksi 94.7 civarında işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin beş haftanın zirvesine yükselişi, dolara destek veriyor. ABD Başkan Donald Trump'ın doların gücü ve Fed'in faiz artışlarının ekonomiye etkisiyle ilgili eleştirilerine rağmen ABD hazine tahvil getirileri yükseliyor. Dolardaki seyir Fed'in bu yılki faiz artırımlarında ısrarcı olacağı beklentileriyle şekilleniyor.

TL ise dün AB beklentilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın G20 toplantısında ve dün verdiği piyasa dostu mesajların da etkisiyle benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

Dolar/TL haftanın ilk gününü 4.7370'e kadar geriledikten sonra günü 4.74 civarında tamamlamıştı. Bu sabah ise güne saat 08.55'te 4.7435/4.7500 seviyesinden başladı.

Bakan Albayrak Arjantin'de gazetecilere yaptığı açıklamalarda "çok boyutlu" etkin bir Merkez Bankası hedeflediklerini ve piyasalarla kavga etmeyeceklerini söyledi.

Berat Albayrak dün ise bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız" dedi.