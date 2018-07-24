Türkiye’nin Maldivleri’ne 500 bin turist gelecek

Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 'Türkiye
'nin Maldivleri' olarak anılan Burdur
'da bulunan Salda Gölü
'nü turist
ik yönden geliştirmek için düğmeye bastı. Bölgenin doğal koruma alanı olmasını göz önünde bulunduran bakanlık, gölün yakın çevresinde çevre dostu otel yatırımlarıyla bölgeyi turistik cazibe merkezi haline getirecek. Yurtdışı ve yurtiçi tanıtım kampanyaları ile uluslararası festivallerin düzenlenmesiyle göl yılda 500 bin turisti ağırlayacak. SALDA FESTİVALLERİ
Salda Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Mars gezegeninin kaya yapısı ile dünyada benzerlik gösteren iki yerden birisi olan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Salda Gölü, Türkiye'nin 2019'da turizm markası olmaya aday. Çevreye ve doğaya zarar vermemek için Salda Gölü'nün 4 km uzağına oteller bölgesi kurulması için hazırlıklar başlayacak. Bölgenin doğal güzelliğini korumak için enerji ve su tasarruflu, çevreye duyarlı atık su planı bulunan çevre dostu otellerin inşa edilmesi teşvik edilecek. Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün yurtdışı turizm fuarlarında yapacağı 'Home of Salda' tanıtımlarıyla birlikte bölgeye gelen turist sayısının 2 kat artarak 500 bine ulaşması bekleniyor.