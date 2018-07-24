Yatırımcı Trakya’yı radarına aldı

Yatırımcıların son dönemde yüksek amortisman süreleri nedeniyle barınma dışında yatırım ya da gelir amaçlı konut almadığını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Yatırımcı son dönemde İstanbul'a yakın illerde arsa ve arazi yatırımlarını tercih ediyor. Yalova, Bursa
, Balıkesir
, Çanakkale, Tekirdağ
ve Kırklareli illeri bu dönem yatırımcıların yoğun radarında" dedi. Marmara Bölgesi'nin güney kısmında yer alan Yalova, Balıkesir ve Çanakkale'nin, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollere yakın olduğunu belirten Özelmacıklı "Osmangazi Köprüsü sonrasında Yalova ve Balıkesir'de hareketlilik var. Yalova için 29 Mayıs'ta açıklanan 1/50.000 ölçekli planlar ile yatırımcı açısından avantajlar daha da netleşmiş oldu. Yeni konut alanları ile geleceğin yıldızı Çiftlikköy olacak" dedi.