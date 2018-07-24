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Yeşil mercimeğe talip oldu

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Yeşil mercimeğe TMO talip oldu
Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin () yeşil mercimek alımı yapmasına karar verildi. Alım fiyatını ton başına 3 bin lira olarak belirlenirken prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği için de 990 lira ödeme yapılacak. ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli Pakdemirli alımların bugünden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, yeşil mercimek üretiminin geçen seneye göre yüzde 27 civarında bir artışla 38 bin ton olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
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Yeşil mercimeğe TMO talip oldu
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