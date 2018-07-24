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Yol haritamızı birlikte çıkaracağız

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Yol haritamızı birlikte çıkaracağız
Hazine ve Maliye Bakanı , G20 toplantısı dönüşünde yaptığı "Piyasalarla kavga ederek değil, 'kazan-kazan' ilişkisine dayalı güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz" açıklamasından bir gün sonra 'de 15 ekonomistle bir araya gelerek 2.5 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantının fırsat ve tehditlerin arttığı dünyada 'nin atması gereken adımları uzmanlarla konuşarak belirleme gayesi taşıdığı öğrenildi. Görüşme ile ilgili Bakan Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız."

Ekonomideki gelişmelerin ele alındığı toplantının amaçlarından birinin kuralları hızla değişen küresel ticaret yarışına daha atletik yapıda başlamak olduğu belirtildi.
piyasalar
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Yol haritamızı birlikte çıkaracağız
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