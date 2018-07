'Her Kızımız Bir Yıldız Projesi'nin Yıldız'ları İstanbul’da

Her Kızımız Bir Yıldız projesi kapsamında desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz buluşması için bu yıl da bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlanıyor. Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler bu yıl Afyon, Ankara, Balıkesir, Konya ve Trabzon'dan geldiler. İstanbul'da bulundukları sürede çeşitli müzeleri ziyaret eden Yıldız Kızlar, İstanbul Boğazı'nda tekne turuna da çıkarak şehrin Boğaz hattındaki tarihi yapılarını görme ve tanıma fırsatını da buldular. Program çerçevesinde Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı da ziyaret eden Yıldız Kızlar, üretim süreçlerini yakından görme, kendileri gibi eskiden bursiyer olan ve bugün fabrikada görev yapan çalışanlar ile tanışma şansını da yakaladılar.

Proje kapsamında düzenlenen basın buluşmasına ise Yıldız Kızlar'ın yanı sıra Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, Mercedes-Benz Türk yönetici ve bayi sahipleri ile ÇYDD yetkilileri katıldılar. Basın toplantısında Mercedes-Benz Türk Hoşdere ve Aksaray Fabrikaları'nda çalışan iki eski Her Kızımız Bir Yıldız bursiyeri katılımcılara hikâyelerini anlattılar. Her ili temsilen bir Yıldız Kız da etkinlikte konuşma yaparak, davetlilerle aldıkları bursun hayatlarına etkisini paylaştı.

SÜER SÜLÜN: "KIZLARIMIZA DESTEĞİMİZİ GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Toplantıya ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Yıldız Kızlar ile bir araya gelmekten dolayı mutluluğunun altını çizerek şunları dile getirdi: "Bugün dünyanın gündeminde olan en önemli konulardan biri kadın-erkek eşitliği ve bu bağlamda kadınlara sosyal ve ekonomik açıdan fırsat eşitliği sağlanması. Kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi oluşturuluyor; ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor. Bir ülke kalkınacaksa bunu iş gücüne kadın ve erkeğin eşit katılımını sağlamadan başarabilmek imkânsız. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız en uzun soluklu işlerimizden biri olan Her Kızımız Bir Yıldız projesini ayrıca önemsiyoruz. Buradan yola çıkarak genç kızlarımıza desteğimizi her geçen gün geliştirerek daha uzun yıllar devam ettireceğimizi yeniden belirtmek istiyorum. Bugüne kadar her yıl 1.200'ü aşkın öğrenciye eğitim imkanı sağlamanın yanısıra, Mercedes-Benz Türk kapsamında istihdam da oluşturuyoruz. Mavi yaka kadın çalışanlarımızın %10'u 'Yıldız Kızlar'ımızdan oluşuyor. 2018 yılı sonunda hem bu oranı arttırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

PROF. DR. ÇELİKEL: "KIZ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE"

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ise "Her çocuğun, her insanın çağdaş bir eğitime ve yaşam biçimine hakkı olduğu bilinciyle, uzun yıllardır toplum hizmeti veriyoruz. Her Kızımız Bir Yıldız projesi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarının eğitimi için geliştirilen çok anlamlı bir proje. Toplumun gelişmesinde kız çocuklarının ve kadınların eğitimi için verilen katkı çok değerlidir. Bugüne kadar binlerce kızımız bu büyük projeden yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor." dedi.

YILDIZ KIZLAR: "MERCEDES-BENZ TÜRK İLE GELECEĞİ HAYAL EDEBİLİYORUZ"

Mezun olduktan sonra Mercedes-Benz Türk'te istihdam edilen, "Her Kızımız Bir Yıldız" projesinin bursiyerleri Mahmiri Gündüz ve Semra Irmak da toplantıda konuşma yaptılar.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda çalışan Mahmiri Gündüz, toplantıda yaptığı konuşmada "Her Kızımız Bir Yıldız bursu hayatımda geleceğime yön vermemi sağladı. Ben bu projeyle şu an ayaklarımın üstünde durabiliyorum. 8 yıldır Mercedes-Benz Türk'te çalışıyorum. Bu yıl Aksaray Mercedes Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda birim yöneticisi oldum. HKBY Projesi'nden burs alan Yıldız Kızlara; hiçbir zaman vazgeçmeyin, çok çalışın; siz emeğinizi koyarsanız, Mercedes-Benz Türk her zaman sizi destekler, yanınızda olur." dedi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda çalışan Semra Irmak ise, "Her Kızımız Bir Yıldız bursu ile 2004 yılında tanıştım. Kimya bölümünde okurken Mercedes-Benz Türk'te staja kabul edildim. İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp Mercedes-Benz Türk'te uzun dönemli stajyer olarak çalışmaya başladım. Üniversitede de bursum devam etti. 2012 yılında Mercedes-Benz Türk'te otomotiv sektöründe bir ilk olan; tamamen çalışan sağlığına yönelik kurulan 'Bakteri Laboratuvarı'nda çalışmaya başladım. Bu süreçte yine şirketimin desteği ile dil kurslarına gittim. Bugüne kadar onlarca eğitim ve seminere katıldım. Şirketim beni 2018 Ocak ayında Çevre Laboratuvar Uzmanı görevinde beyaz yaka pozisyonu ile ödüllendirdi. Türkiye'de kadın olmak zor; evet, erkeklerin bir adım gerisinde değil de yanında yürümek istiyorsak, gerçekten istemeli, hedeflemeliyiz. Emin olun ki başarılmayacak hiçbir şey yok. Siz isterseniz hiçbir şey sizin önünüzde duramaz." diye konuştu.

KUTU: HER KIZIMIZ BİR YILDIZ PROJESİ

Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD ile birlikte "Her Kızımız Bir Yıldız" projesini yürütüyor. Proje 2004 yılında 17 ilde 200 kızı destekleyerek başladı. Zamanla kapsamı daha da genişleyen projeye, Mercedes-Benz Türk'ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanları da destek vermeye başladı. Her Kızımız Bir Yıldız projesi çerçevesinde her yıl 200'ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 Yıldız Kız burs alarak eğitimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Hali hazırda mavi yaka kadın şirket çalışanlarının %10'u Yıldız Kızlar'dan oluşuyor.

Maddi desteğin yanısıra 2013 yılından beri her ay bursiyerlerin yaşadığı bir il ziyaret ediliyor. Bu ziyaretlerde İstanbul'dan gelen bir uzmanın eğitimi ile Yıldız Kızların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuluyor. Şirket, Yıldız Kızlar'a verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etti. Bu çerçevede 2018 yılında farklı illerden gelen yaklaşık yetmiş Yıldız Kız'a bilişim teknolojileri eğitimi verildi. Bu etkinliklerin yanı sıra başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul'da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli kültürel etkinlikler ile şehir tanıtılırken diğer yandan da Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.