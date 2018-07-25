İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm İstatistik Raporları'nı inceleyen turist
ik şehir kartı Istanbul Welcome Card'ın yaptığı açıklamaya göre, 2018'in Ocak-Mayıs döneminde İstanbul'u ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul'a gelen turist sayısı 5 miyon 330 bine ulaştı. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 7 milyon 783 bin oldu. Istanbul Welcome Card CEO'su Erdoğan Tur, "2018 yılı İstanbul için dönüm noktası oldu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.