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İstanbul’a gelen sayısı 5 milyonu aştı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm İstatistik Raporları'nı inceleyen ik şehir kartı Istanbul Welcome Card'ın yaptığı açıklamaya göre, 2018'in Ocak-Mayıs döneminde İstanbul'u ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul'a gelen turist sayısı 5 miyon 330 bine ulaştı. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 7 milyon 783 bin oldu. Istanbul Welcome Card CEO'su Erdoğan Tur, "2018 yılı İstanbul için dönüm noktası oldu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
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