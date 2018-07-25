Kalkınmaya 2023 formatı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye ekonomisini 2 trilyon dolarlık büyüklüğe taşıyacak, reformları, kurumsal yapılanmayı omuzlayacak güven ekibini kurarken kalkınma programına da '2023 formatı' atıldı. Türkiye'ye çağ atlatacak yeni sistem
in Kalkınma Planı'nı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ve ekibi hazırlayacak. Ekonomik hedeflere ulaşılmasında kilit rol üstlenecek 'Strateji ve Bütçe Başkanlığı' da bakanlıkla birlikte 10 kritik görevi omuzlayacak. Başkanlık çatısı altında Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Genel Müdürlüğü, Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 9 hizmet birimi kurulacak ve 662 personel çalışacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulmasına dair kararname de dün yayımlandı. Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı
'yla beraber kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları ilkeleri belirleyecek, bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütecek. Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürüteceği 10 kritik görev belirledi. Buna göre, ekonomi modellerini araştırılacak. Makro dengeleri oluşturacak. Kamu idarelerinin kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve OVP'deki hedeflere uygun hazırlanmasını sağlayacak.
TASARRUF ÖN PLANDA OLACAK
KÜRESEL ve bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve platformlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlenecek. Harcama politikalarına yön verilecek. Yatırım programı pazırlanacak. Projelerin verimli olması ve zamanında tamamlanmasını sağlanacak. Başkanlık, kamu yatırımlarına yönelik analiz ve araştırmalar yapacak. Yatırımlara uygun finansman modelleri geliştirilecek. Başkanlık, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesini koordine edecek.