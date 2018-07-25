Kiralardaki artış satın almaya yönlendirecek

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Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, haziran ayı itibarıyla hareketlenen konut satış rakamları ve kiralama oranlarındaki artışı değerlendirdi. Konut satışlarında yaşanan artışın ülke ekonomisi ve gayrimenkul sektörü adına oldukça sevindirici olduğunu belirten Tümen, gerek kiralama gerekse satın alma oranlarının önümüzdeki dönemle birlikte artarak devam edeceğini belirtti. Kiralarda yaşanan artışın sektördeki arz talep dengesini değiştireceğini belirten Tümen, sözlerine şöyle devam etti, "Hazirana kadar kiralarda yaşanan artışa baktığımızda insanların kiralama yerine satın almaya yöneleceğini düşünüyoruz. Bu sayede emlak
ve gayrimenkul sektöründe yeniden bir hareketlenme olacak. Satın alma kararını bekletenlerin özellikle bu dönemde elini çabuk tutması gerekiyor."