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Kredi derecelendirme kuruluşundan Kardemir’e yüksek not

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR , Kardemir ve iştiraklerinin konsolide yapısını ve muhtemel tahvil ihraçlarının nakit akımlarını gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirdi ve ‘A+ (Trk)/Stabil’ olarak yukarı yönlü revize etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 19:57
Kredi derecelendirme kuruluşundan Kardemir’e yüksek not
JCR Kardemir'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ise "BBB- /Stabil" olarak teyit etti. Rating kuruluşunun değerlendirmesinde, operasyonel alandaki iyileşmenin yanı sıra ürün satış fiyat artışının etkisiyle karlılık rasyonların da düzelme, içsel özkaynak oluşturma kapasitesinin öngörülebilir seviyeye gelmesi, borç düzeyinin azalması ve yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerde azalma, demiryolu tekeri yatırımından beklenen yüksek kâr marjı, sektördeki konumlanan pazar payı, nakit akımının likidite yönetimini kolaylaştırması, varlık kalitesi, azalan yatırım maliyeti, kurumsallaşma ve kurum kültürü, istikrarlı yönetim kadrosu, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümünün "A+(Trk)/Stabil" olarak yukarı yönlü revize edilmesinin temel nedenleri olarak görüldü.
Alınan notların yüksekliği, Kardemir'in güçlü finansal ve kurumsal yapısını ortaya koydu.
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