Merkez politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantısında politika faiz
ini yüzde 17.75 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren ekonomistler, piyasada 100 baz puanlık artış beklendiğini, bu nedenle kararın sürpriz niteliğinde olduğunu söyledi. TCMB
'den bu konuda yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği vurgulandı. Kararın ardından dolar yüzde 3.5 yükselerek 4.90 seviyesinin üstüne çıktı. Ancak gün içinde 4.87 seviyesine kadar indi.