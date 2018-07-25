HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez politika faizini sabit tuttu

Merkez politika ini sabit tuttu

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Merkez politika faizini sabit tuttu
Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantısında politika ini yüzde 17.75 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren ekonomistler, piyasada 100 baz puanlık artış beklendiğini, bu nedenle kararın sürpriz niteliğinde olduğunu söyledi. 'den bu konuda yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği vurgulandı. Kararın ardından dolar yüzde 3.5 yükselerek 4.90 seviyesinin üstüne çıktı. Ancak gün içinde 4.87 seviyesine kadar indi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez politika faizini sabit tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN