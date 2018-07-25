Mustafa Varank, Babayiğitler ile 4 buçuk saat görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, 'Yerli Otomobil
' projesini hayata geçirecek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'nu makamında kabul etti. 4 buçuk saat gerçekleştirilen ziyarete, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan
ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu
, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş katıldı. TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu, "60 yıllık hayal en kısa sürede gerçekleşecek" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye'de yeni dönemin bilim, teknoloji ve sanayide atılım dönemi olacağını söyledi.