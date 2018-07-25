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, Babayiğitler ile 4 buçuk saat görüştü

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Mustafa Varank, Babayiğitler ile 4 buçuk saat görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı , '' projesini hayata geçirecek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'nu makamında kabul etti. 4 buçuk saat gerçekleştirilen ziyarete, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı , Başkan Yardımcıları ve Taha Yasin Öztürk ile , Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş katıldı. TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu, "60 yıllık hayal en kısa sürede gerçekleşecek" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye'de yeni dönemin bilim, teknoloji ve sanayide atılım dönemi olacağını söyledi.
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Mustafa Varank, Babayiğitler ile 4 buçuk saat görüştü
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