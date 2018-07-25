Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? (25 Temmuz altın fiyatları)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bu soru vatandaşların her gün araştırdıkları konular arasında yer alıyor. Toplumun alışkanlıkları ve yazılı olmayan kuralları kültürü belirler. Bizim kültürümüzde de altın oldukça değerli ve önemlidir. Düğünlerde yeni evlenenlere altın hediye edilir. Bu alışveriş karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı sağlar ve birlikteliğe katkı sağlar. En güncel çeyrek altın fiyatları da haberimizde. Altın konusundaki tüm son dakika gelişmelerini gün boyu haberimizde bulabilirsiniz.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ülkemizde son zamanlarda çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Öyle ki çeyrek altından sonra düğünlerde ve nişanlarda yeni evlenen çiftlere hediye edilen gram altın 25 Temmuz Çarşamba yani bugün 191,8935 TL'den alınırken 191,9655 TL'den satılıyor.