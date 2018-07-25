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haber: ı öncesi verilecek emekli bayram ikramiyesi ne an yatacak? Tarih belli oldu

haberi... Emeklilerin bu yaz tam anlamıyla yüzü gülüyor. Aylardır konuşulan Temmuz mında iyi bir zam oranına kavuştular. Ramazan bayramında da bin liralık ikramiye almışlardı. Emekliler ında da verilecek olan ikramiyeyi beklemeye başladılar. Kurban bayramı öncesi bir ikramiye daha alacak olan emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ise Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu geliyor. Bu soruların cevaplarını sizler için derledik. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.7.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 07:46
Son dakika haber: Kurban bayramı öncesi verilecek emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

haberi... Emekliye Kurban İkramiyesi ne an yatacak? İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek olan zam miktarına Temmuz ayında kavuşan emekliler, ramazan bayramı ikramiyesi olarak da bin lira almışlardı. Şimdi gözler ına çevrildi. Kurban bayramında da bin lira ikramiye alacak olan emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman yatacak? sorusu geliyor. İşte detaylar...

EMEKLİ KURBAN BAYRAMINDA NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Hiç bir şekilde kesintiye uğramadan geçen bayram olduğu gibi bu ayda 1000 lira ikramiye alacaklar. Maaş oranlarının önemli olmadığı bayram ikramiyelerinde herkese aynı miktar yatacak. Öteki grupların ödemelerinde ise hisse ve iş görmezlik derecesi önemli olacak.

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