Sektörel güven endeksi arttı

Son dakika haberi... TÜİK, temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıkladı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 91,9 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 91,2 iken, Temmuz ayında %0,7 oranında artarak 91,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde "iş durumunun" iyileştiğini ve "hizmetlere olan talebin" arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.



Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %2,5 ve %1,9 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %1,8 azaldı.



PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 97,3 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında %3,1 oranında artarak 97,3 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" arttığını, "mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.



Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %3,8, %3,4 ve %2,1 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 77,1 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75,3 iken, Temmuz ayında %2,4 oranında artarak 77,1 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.



İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %2,7 ve %2,3 arttı.