Abone sayısı 43.5 milyona çıktı

2018 yılı ilk 6 ay finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom
, bu dönemi rekorlarla kapattı. Bu dönemde, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımını sağlayan şirketin 30 Haziran 2018 itibarıyla toplam abone sayısı 1.9 milyon artışla 43.5 milyona yükseldi. 2018'in ilk yarısında yıllık yüzde 9.4 büyüme ile 9.6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 21.6 artarak 3.9 milyar TL olarak gerçekleşti.
SON 10 YILIN REKORU
Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yılın ilk 6 ayına göre yıllık 4.1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 10 yılın ilk yarı dönemlerine kıyasla rekor artışla yüzde 41'e ulaştı. Öte yandan kurdaki değişim nedeniyle şirket, yılın ilk 6 ayında 832 milyon TL zarar açıkladı. Şirket ayrıca, 2018 ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarını yüzde 50 artırarak 1.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısını rekor abone kazanımları ile kapattıklarını belirten Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany
, "Bu sonuçlar s Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, stratejik girişimlerimizi uygulamaya geçirdiğimizde ne denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Güçlü bir ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın kalan yarısı için de iyimseriz" şeklinde konuştu.
YATIRIMA DEVAM
Türk Telekom'un, Türkiye'nin teknolojik gelişimini gerçekleştirmek adına yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü kaydeden Doany, "İstanbul Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük veri merkezini açarak veri merkezi sayımızı yediye çıkardık. TİVİBU'nun içerğini zenginleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
?DİJİTAL KLAVYE 6.6 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ
Operatör bağımsız bir platform olan Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU'nun mobil kullanıcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çektiğini dile getiren Doany, TAMBU'nun bir yılda 6.6 milyon indirme sayısına ulaştığını ve en yakın rakibinden 2 kat daha fazla indirildiğini de sözlerine ekledi.
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK
Paul Doany, 2018'in ikinci çeyreğinde sektör adına yaşanan en önemli gelişmenin, sabit elektronik iletişim altyapısının paylaşımına dair diğer operatörlerle imzaladıkları işbirliği protokolü olduğunu vurguladı. Doany, şöyle devam etti: "Bu protokol, herkes için eşit ticari sözleşme şartları altında tüm operatörler için uygun koşullarla altyapının daha etkin kullanımının önünü açacak. Geliştirdiğimiz sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleriyle uzun vadede kazanan Türkiye olacak."