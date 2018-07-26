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Çelikte liderliğe oynayacağız

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Çelikte liderliğe oynayacağız
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı , "Çelik satışına yönelik ek vergilerin getirildiği bir dönemde sektör temsilcilerini yalnız bırakmayacağız" dedi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı ve beraberindeki heyeti kabul eden çelik üreticileriyle sektörün yeni dönem stratejisi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

TESİSLER ARTACAK

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Varank Türk çelik sanayisinin geçen yılı 37.5 milyon ton ham çelik üretimi ve 13.4 milyar dolar ihracatla kapattığını belirtti. Türkiye'yi çelikte dünyanın ilk 5 ihracatçısından biri yapmak için tüm imkanların seferber edileceğini kaydeden Varank, "Çelik sektöründe dünyaya örnek olarak gösterilebilecek baca tozundan çinko üretmek de dahil, atıklarını girdi ve ürün olarak kullanabilen tamamen çevre dostu ve verimli üretim tesislerimizin sayılarını artıracağız" ifadelerini kullandı.
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