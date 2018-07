Doğa Sigorta’nın yeni mobil uygulaması yayında

BUGÜN NELER OLDU

Sigorta yeni mobil uygulamasını hem müşterilerinin hem de acentelerinin kullanımına sundu. Uygulamayla Doğa Sigorta müşterileri mobil telefonları sayesinde şirketin sunduğu her hizmete anında ulaşabilecekler. Ayrıca poliçelerini, hasarlarını ve tekliflerini uygulama sayesinde kolaylıkla takip edebilecekler. Hasar sürecinde eksik evrakları hızlıca organize etmeye de yardımcı olan uygulama, aynı zamanda Doğa Sigorta müşterilerinin tek tuşla kendileri için ayrılmış özel bir telefon hattıyla sorularına hızlıca cevap alabilmesine de olanak sağlayacak. App Store ve Play Store'dan kolayca indirilebilecek uygulamayı kullanmak da çok basit. Uygulamayı indiren kullanıcılar telefon numaralarını ve TC kimlik numaralarını sisteme girdikten sonra, cep telefonlarına gelen şifreyi kullanarak mobil uygulamadan faydalanmaya başlayabilecek. Konu hakkında açıklamada yapan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı; her an her yerden poliçe kesebilmelerini sağlayarak, müşteri ve acentelerin, gerek hasar takibi gerek hasar ihbarlarını yine her an her yerden, çağrı merkezinde telefon başında beklemeden gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Kırmızı, Doğa Sigorta acentelerinin uygulamayı deneyimlemeye başladığını ve şirkete son derece olumlu geri dönüşlerde bulunduğunu aktardı.