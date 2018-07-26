Dolarda son durum ne? Dolar bugün kaç TL? (26 Temmuz güncel dolar - euro fiyatları)

Haftanın dördüncü iş günü 26 Temmuz 2018 itibari ile, ekonomide en çok araştırılan konulardan başında dolar kuru bugün kaç TL oldu? sorusu. Döviz kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, güncel döviz fiyatları ne kadar?

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,8130 liradan alınan dolar, 4,8150 liradan satılıyor. 5,6560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,6580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8350 lira, euronun satış fiyatı ise 5,6570 lira olmuştu.

4.83'LÜ SEVİYELERE GERİLEMİŞTİ

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte bu hafta 4.94'e kadar yükselen dolar/TL dün tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleriyle 4.83'lü seviyelere gerilemişti.

Türkiye ABD ile ilişkilerin iyileşebileceği beklentisi yaratan rahip kararı ardından bu sabah da küresel ticaret savaşının ABD AB bölümüne ilişkin endişelerin azalmasıyla dolar/TL de Merkez Bankası faiz kararı öncesi işlem gördüğü 4.75 civarına oldukça yaklaştı. Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanış saatlerinde 4.84 civarında olan dolar/TL bu sabah düşük likiditede en düşük 4.7735 seviyesini gördü. Kur saat 09.20'de 4.8170/4.8195, sepet bazında TL 5.2352/5.2378, euro/TL 5.6529/5.6559 seviyesindeydi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,84'ün ise direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.