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'da açıklanacak

bu yılın 3'üncü 'nu Salı günü 'da açıklayacak.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:37
Enflasyon Raporu 31 Temmuz'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), bu yılın 3'üncü 'nu Salı günü 'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-III"nin 31 Temmuz'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

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Enflasyon Raporu 31 Temmuz'da açıklanacak
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