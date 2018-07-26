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Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan son dakika 'ekmek fiyatı' açıklaması

Son dakika haberi.. Fırıncılar Federasyonu Başkanı : "Ekmeğin Türkiye'de azami olan 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak. Yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak" dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 13:24
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan son dakika 'ekmek fiyatı' açıklaması

Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı , "Türkiye'de ekmeğin azami 5 kilogramı olan fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde satılmayacaktır. Bu da yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır. Türkiye'nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Bunun yürürlüğe girmesi de 1 ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının da uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz. Bu fiyat artışını belirlerken yıllık enflasyon oranını gözardı etmedik. Bütün illerde yüzde 15 zam olacak gibi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir yerde yüzde 15'in üzerinde bir fiyat artışı olmayacak" dedi.

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Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan son dakika 'ekmek fiyatı' açıklaması
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