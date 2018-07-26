OKS sayesinde 14 milyon BES’i tanıyacak

Otomatik Katılım'ın (OKS) emekliliklerinde ikinci maaş alma fırsatını çalışanların ayağına getirdiğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Otomatik Katılım'da 1 Temmuz itibarıyla bir aşama daha geride kaldı. 10-49 personeli olan iş yerlerinde çalışan 3.3 milyon kişi daha OKS'ye giriş yapmaya başladı. Böylece 2017 yılı başından beri OKS'yle tanışan çalışan sayısı 13.8 milyon oldu. Yaklaşık 7 milyon katılımcı gönüllü BES
tarafında tasarrufu tercih ederken Otomatik Katılım ile de sisteme girip sözleşmesini sürdüren 4,5 milyon katılımcı mevcut. OKS'nin BES'e katkısı bu rakamlarla daha iyi anlaşılıyor" dedi. Otomatik Katılım ile giriş aidatı gibi masraflar olmadan, gidip BES sözleşmesi almaya uğraşmadan çalışanlar işverenleri aracılığı ile BES'le tanışıyor. 1000 TL ek katkı ve yüzde 25 devlet katkıları gibi avantajlar Otomatik Katılım'da da sağlanıyor. Ayhan Sincek, "Geçen süre zarfında gördük ki çalışanlara OKS'nin avantajları iyi anlatıldığı takdirde cayma oranları da düşüyor. Bu nedenle OKS'yi doğru anlatmak gerekiyor. İnsanlarımızın bu avantajlarla emekliliklerinde rahat etmesinin yanı sıra oluşturulan tasarruf ülke ekonomisine de kaynak katkısı sağlıyor" dedi.
OKS GİBİ ZOR SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTIRDIK
KATILIM
Emeklilik olarak gerçekleştirdikleri OKS çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Sincek; "Bugüne kadar 400 binin üzerinde çalışanın OKS'ye girişini gerçekleştirdik. OKS gibi kapsamlı, zor bir süreci kolayca ve yüksek başarıyla tamamladık. OKS hizmeti verdiğimiz binlerce çalışanı olan şirketlere sunduğumuz online sistem kolaylığı ve verdiğimiz eğitimlerle yarattığımız bilinç ve farkındalıkla bu zor süreçleri sorunsuz başardık. Kurumsal internet şubemiz üzerinden işverenler üretim, tahsilat, takip vb. tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor; telefon ve online kanallardan anında, hiç beklemeden canlı destek alabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.