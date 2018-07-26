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Quick Sigorta 2 Ağustos’ta Cunda Adası’nda

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Quick Sigorta Motosiklet Festivali 2 Ağustos’ta Cunda Adası’nda
QUICK Sigorta, bu yıl Uluslararası Balıkesir 'nin ana sponsorluğunu üstleniyor. 2 Ağustos'ta Cunda Adası'nda düzenlenecek etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, faaliyete geçtikleri ilk günden itibaren motosiklet kullanıcılarına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek "Oldukça kapsamlı ve uygun fiyata piyasaya sunduğumuz trafik sigortası motosiklet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Ticari anlamda bu yaklaşımımızın yanında motosikletlerin trafikte fark edilmesi için açık hava reklamları uyguladık. Her fırsatta motosiklet kullanıcılarına destek veriyoruz. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali'ne ana sponsor olarak katkılarımızı sürdürüyoruz. Festival boyunca geniş bir ekiple Cunda'da olacağız. Motosiklet sürücülerine sürpriz hediyelerimiz olacak" dedi.
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