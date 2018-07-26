Sigortacı müşterisiyle değerleniyor

Bir sigorta
şirketinin değerinin, müşterilerin ihtiyaçlarına ne oranda cevap verebildiğiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sigortacıların yenilikçi ürünler ile sigorta ihtiyacı olan alanlara dokunması gerektiğini söyledi. "Markanızın değeri, müşterinize verdiğiniz değerin birebir yansıması" diyen Erdoğan, "Günümüzdeki hızlı değişim ve dönüşüm ortamında bir şirketi sadece bilanço üzerinden değerlendirmeniz mümkün değil. Müşteri ve paydaşlarınızın zihninde ayırt edici bir algı oluşturmanız, markanıza değer katmanızı sağlıyor. Bu noktada başarılı olmanın yolu, yenilikçi ürün ve hizmetlerinizle müşterilerinize, onların her zaman yanında olduğunuzu hissettirmekten geçiyor" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Yaptığımız müşteri odaklı çalışmalar sayesinde marka sadakati ve marka algısında Türkiye'nin en başarılı markaları arasında yerimizi almayı başardık" dedi.