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: nda son durum ne? bugün ne kadar? ( 2018 güncel altın fiyatları)

nda gelişmelerinin doğru adresi sabah.com.tr! Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından altın fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Altındaki son durumu merak eden yurttaşlar, altın fiyatları ne kadar? sorusu ile gerek gerekse fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün sabah saatlerinde 308 TL'den alınan çeyrek altın, bugün 305 TL'den alınıyor. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları konusundaki son gelişmeler, Cumhuriyet altını, külçe altın fiyatları burada.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 09:35
Son Dakika: Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın bugün ne kadar? (26 Temmuz 2018 güncel altın fiyatları)

Ekonomideki durumu merak eden yurttaşlar, gerek dolar gerekse nı yakından takip ediyor. Perşembe 2018 sabahı altın fiyatları düşüşte. Düğün mevsiminin gelmesi ile beraber, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu da öne çıkmaya başladı. Yatırım yapanların ve düğünlerde hediye olarak altın takanların araştırdığı ve fiyatları bugün ne oldu? Altın konusundaki tüm gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz!

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün düşüşte!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ülkemizde son zamanlarda çok tercih edilen altın türlerinden biri durumunda. Çeyrek altından sonra düğünlerde ve nişanlarda yeni evlenen çiftlere hediye en çok hediye edilen gram altın 26 Temmuz Perşembe 2018, yani bugün 190,38 TL'den alınırken 190,50 TL'den satılıyor.

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