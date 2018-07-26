Son Dakika: Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın bugün ne kadar? (26 Temmuz 2018 güncel altın fiyatları)

Ekonomideki durumu merak eden yurttaşlar, gerek dolar gerekse altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 26 Temmuz Perşembe 2018 sabahı altın fiyatları düşüşte. Düğün mevsiminin gelmesi ile beraber, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu da öne çıkmaya başladı. Yatırım yapanların ve düğünlerde hediye olarak altın takanların araştırdığı gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne oldu? Altın konusundaki tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz!

...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün düşüşte!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ülkemizde son zamanlarda çok tercih edilen altın türlerinden biri durumunda. Çeyrek altından sonra düğünlerde ve nişanlarda yeni evlenen çiftlere hediye en çok hediye edilen gram altın 26 Temmuz Perşembe 2018, yani bugün 190,38 TL'den alınırken 190,50 TL'den satılıyor.