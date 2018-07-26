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: Milyonlarca ye müjde! Emekli maaş farkları bugün yatırılıyor! İşte tüm detaylar...

haberi: ye maaş farkları bugün yatırılıyor. Milyonlarca emekliye müjde niteliğinde açıklama SGK'dan geldi. Emekliler'fark ücretlerinin' ne zaman yatırılacağı konusunu sıkça merak ediyordu. SGK'dan son dakika olarak yapılan açıklama göre; Temmuz ayında belirlenen emekli maaşlarına zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin bugün yatırılacak. 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödenecek fark ücretlerini emekliler maaş hesaplarından çekebilirler. İşte emekli maaşlarına yapılan zam farkı ücretleri ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 10:42
Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emekli maaş farkları bugün yatırılıyor! İşte tüm detaylar...

haberi: Milyonlarca ye son dakika müjdesi gelmeye devam ediyor. SGK'dan yapılan açıklama milyonlarca emeklinin merakını giderecek nitelikte. SGK'dan son dakika olarak yapılan açıklamada; SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, "Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır" denildi.

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Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emekli maaş farkları bugün yatırılıyor! İşte tüm detaylar...
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