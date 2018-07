Son dakika.. SGK Prim Borçları için son başvuru tarihi 31 Temmuz

Canbolat, "Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve ayrıca Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecektir. Hesaplanan tutarların tamamının iki taksit ödeme şeklinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden yüzde 50 indirim yapılacaktır" dedi.

36 AY TAKSİT İMKANI

Hesaplanan tutarları taksitle ödemek isteyen vatandaşların başvuru sırasında belirtmesinin yeterli olduğunu söyleyen Canbolat şöyle devam etti:

"Başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih eden sigortalılarımızın yapılandırmaları altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105), on sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile hesaplanacak ve taksitler ikişer aylık dönemlerde ödenecektir. Yani, 18 taksitlendirme yapan sigortalılarımız ödemelerini iki ayda bir şeklinde yapacağından 36 ayda borcunu ödeyebilecektir. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu nedenle yapılandırmanın bozulmaması için vatandaşlarımızın ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekmektedir."

'BORCU YOKTUR' YAZISI VERİYORUZ

Borçlarını yapılandıran işverenlerin, 'Borcu yoktur' yazısı alabileceğini de söyleyen Canbolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borcunu yapılandıran vatandaş, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek ve teşviklerden yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, bu sayede de borçlularımız yapılandırma yaparak kendileri için yeniden bir fırsat yaratmış olacaklardır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesi gereken sigortalıların 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan SGDP borçları sigortalıların müracaatına gerek olmadan silinecektir."