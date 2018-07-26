TARSİM’e ‘denetim’de iki ödül birden

TÜRKİYE
İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen iç denetim camiasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Mesleki farkındalığın gelişimine katkıda bulunan kurumlar ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratanları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyonda TARSİM
, "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde iki ödül birden kazandı. TARSİM, İç Denetim Başkanlığı'nın düzenlediği "satranç" temalı sergi ile Mesleki Tanıtım Faaliyetleri Farkındalığı Ödülü'ne, iç denetim faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesine verilen önemin göstergesi olan "İç Denetim Kalite Güvence" değerlemesi ile Kalite Güvence Dış Değerleme Farkındalığı Ödülü'ne layık görüldü.